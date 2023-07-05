3 çocuk annesi Sibel Can’ın 28 yaşındaki kızı Melisa Ural aşka geldi! Hakan Ural’ın “Aslan gibi” dediği müstakbel damadına bakın...

"HİÇ BU KADAR MUTLU GÖRMEMİŞTİM"

Hakan Ural, Alaattin Kadayıfçıoğlu için şunları söyledi: "Aslan gibi, ben sevdim. Çok terbiyeli, iyi kalpli ve saygılı bir çocuk. 1 sene oldu, kızımı hiç bu kadar mutlu görmemiştim.