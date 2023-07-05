3 çocuk annesi Sibel Can’ın 28 yaşındaki kızı Melisa Ural aşka geldi! Hakan Ural'ın “Aslan gibi” dediği müstakbel damadına bakın...
Hakan Ural ile 1988 yılında dünyaevine giren ve 11 yıl aynı yastığa baş koyan Sibel Can'ın bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı oldu. Geçen sene büyük oğlu Engincan Ural'ı evlendiren Sibel Can, bu yıl Melisa Ural'ın evleneceği yönündeki iddialarla gündem oldu. Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan evlilik teklifi aldığı iddia edilen 28 yaşındaki Ural'dan romantik paylaşım geldi. Melisa Ural, sevgilisi ile aşk dolu pozunu kalp emojisi ile yayınlayarak sosyal medyaya damga vurdu. İşte Hakan Ural'ın "Aslan gibi" dediği müstakbel damadı...
Hakan Ural ile Sibel Can, 1988 yılında dünyaevine girdi ve çiftin bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı oldu.
11 yıl aynı yastığa baş koyan ikili, geçen sene oğulları Engincan Ural'ı evlendirdi. Melisa Ural ise Kaya Çilingiroğlu - Hülya Avşar'ın kızları Zehra Çilingiroğlu'nun eski sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı.
Melisa Ural'ın yeni aşkı magazin gündemine bomba gibi düşerken baba Hakan Ural, sunuculuğunu üstlendiği programda müstakbel damadı için dikkat çeken sözler sarf etti.
"HİÇ BU KADAR MUTLU GÖRMEMİŞTİM"
Hakan Ural, Alaattin Kadayıfçıoğlu için şunları söyledi: "Aslan gibi, ben sevdim. Çok terbiyeli, iyi kalpli ve saygılı bir çocuk. 1 sene oldu, kızımı hiç bu kadar mutlu görmemiştim.