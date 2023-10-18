Pınar Altuğ'un 3 milyon TL'lik yeni oyuncağı parmak ısırtan cinsten! Gündem olan "Biri bırakacaktı ben bıraktım" sözleri sonrası...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 15 yıl önce meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu ve kızı Su'yu kucağına aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor şu sıralara ünlü çift. Önceki gün Pınar Altuğ ve kızı Su bir etkinlikten çıkarken görüntülendi. Su'yun son hali göz kamaştırırken dikkat çeken bir diğer detay ise Pınar Altuğ'un 3 milyon TL'lik arabasıydı.
21 yaşındayken Miss Turkey adlı yarışmada birinci olarak adını iyiden iyiye duyurmaya başlayan Pınar Altuğ, Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bıraktı.
1995 yılında magazin sunarak başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyen Altuğ, asıl çıkışını 2002 yılında yayınlanan "Çocuklar Duymasın" adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle yaptı.
'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la 2008'da nikâh masasına oturmuştu. İkili bir yıl sonra kızları Su'nun doğumuyla anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı.