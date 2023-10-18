"Maddi ve manevi destek olduk" diyen Metin Akpınar'ın bahsettiği maddi destek sadece 500 TL! 3.çocuğu da ortaya çıkmıştı

81 yaşındaki oyuncu Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile olan evlilik dışı ilişkisinden 2 kızı ve 2 torunu olduğu, yıllarca kabul etmediği haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Akabinde Akpınar yaptığı açıklamada "Maddi ve manevi destek olduk" ifadelerini kullanmıştı. Akpınar'ın gündeme bomba gibi düşen skandalının ayrıntıları çıkmaya devam ediyor.
82 yaşında Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Ancak iddialar bununla sınırlı kalmadı.
Metin Akpınar hakkında şoke eden yeni iddialar ortaya atıldı. 81 yaşındaki Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile olan evlilik dışı ilişkisinden iki kızı ve iki torunu olduğu haberi ortalığı sallamaya devam ediyor.
Önceki gün ise Akpınar'ın, Almanya'da yaşayan bir oğlu olduğu iddia edilmişti.