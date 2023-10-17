Pınar Altuğ'un 3 milyon TL'lik arabası dönüp bir daha baktırdı! Gündem olan "Biri bırakacaktı ben bıraktım" sözleri sonrası...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 15 yıl önce meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu ve kızı Su'yu kucağına aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor şu sıralara ünlü çift. Önceki gün Pınar Altuğ ve kızı Su bir etkinlikten çıkarken görüntülendi. Su'yun son hali göz kamaştırırken dikkat çeken bir diğer detay ise Pınar Altuğ'un 3 milyon TL'lik arabasıydı.