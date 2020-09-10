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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız amuda kalktı! 'Güne çok düz başlamışımdır'

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın tatili bitti. Bir süredir İstanbul'da olan Yıldız, spor yaptığı anların fotoğraf ve videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Amuda kalkan 39 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız, 'Güne çok düz başlamışımdır' notuyla yaptığı paylaşımlarda fit görünümü ile takipçilerinden tam puan aldı. İşte İbrahim Tatlıses'in son eşi Ayşegül Yıldız ve ünlülerin spor yaparken ki halleri...

10.09.2020 08:51 - Son Güncelleme: 10.09.2020 08:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





