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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız amuda kalktı! 'Güne çok düz başlamışımdır'

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın tatili bitti. Bir süredir İstanbul'da olan Yıldız, spor yaptığı anların fotoğraf ve videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Amuda kalkan 39 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız, 'Güne çok düz başlamışımdır' notuyla yaptığı paylaşımlarda fit görünümü ile takipçilerinden tam puan aldı. İşte İbrahim Tatlıses'in son eşi Ayşegül Yıldız ve ünlülerin spor yaparken ki halleri...

10.09.2020 08:51 - Son Güncelleme: 10.09.2020 08:51
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız amuda kalktı! 'Güne çok düz başlamışımdır'

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, Instagram'dan spor yaparken çekildiği fotoğraf ve videoyu paylaştı. Kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutulan Elif Ada'nın 39 yaşındaki annesi, fit görünümü ile herkesi kendisine hayran bıraktı. İşte ünlülerin spor yaparken ki halleri...

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız amuda kalktı! 'Güne çok düz başlamışımdır'

SPOR YAPAN ÜNLÜLER

AHMET KURAL VE SEVGİLİSİ ÇAĞLA

Ünlü çiftin spor yaparken çekildiği videosu Çağla Gizem Çelik'in kasları dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız amuda kalktı! 'Güne çok düz başlamışımdır'

İşte fit görünümünü spora borçlu ünlüler...

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız amuda kalktı! 'Güne çok düz başlamışımdır'

DUA LİPA

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, arkadaşı Nathalie Ballout ile spor salonunda çekilen karesini sosyal medyadan yayınlandı.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız amuda kalktı! 'Güne çok düz başlamışımdır'

GİZEM KARACA

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