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MasterChef eleme potası ifşa oldu! Esra Tokelli'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak paylaşım...

MasterChef'te bugün (9 Eylül 2020 Çarşamba) yalanacak eleme potası ifşa oldu. Herhangi bir mutfak eğitimi almadan ana kadroda yarışmaya hak kazanan mavi takımın kaptanı Esra Tokelli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yaşanacak olan dokunulmazlık oyununu kaybeden takımı ifşa etti. Özellikle sosyal medyada yaptığı ağır makyaj ve ruj sürmemesiyle çokça konuşulan Esra Tokelli'nin Instagram paylaşımı kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

09.09.2020 17:33 - Son Güncelleme: 09.09.2020 17:34
MasterChef eleme potası ifşa oldu! Esra Tokelli'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak paylaşım...

MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Mavi takım kaptanlığını kazanan Esra Tokelli, dün tatlıcıların ağırlıkta olduğu bir kadro kurmuştu. Masterchef'in ilk eleme adaylarından olan ve potadan son anda kurtulan Esra Tokelli yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden.

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MasterChef eleme potası ifşa oldu! Esra Tokelli'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak paylaşım...

Serhat ve Barbaros gibi güçlü adayları kırmızı takıma kaptıran Esra'nın hamleleri büyük çoğunluk tarafından beğenilmemişti.

MasterChef eleme potası ifşa oldu! Esra Tokelli'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak paylaşım...

Esra Tokelli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eleme potasını ifşa etmiş oldu.

MasterChef eleme potası ifşa oldu! Esra Tokelli'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak paylaşım...

Masterchef Esra'nın yaptığı paylaşımda, mavi takımın en az iki dokunulmazlık oyununu kaybettiği görülüyor.

MasterChef eleme potası ifşa oldu! Esra Tokelli'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak paylaşım...

İŞTE DOKUNULMAZLIĞI KAYBEDEN İSİMLER

İşte potaya giden 4 isim: Ebru, Duygu, Ayyüce ve Furkan!

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