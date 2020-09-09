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MasterChef eleme potası ifşa oldu! Esra Tokelli'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak paylaşım...

MasterChef'te bugün (9 Eylül 2020 Çarşamba) yalanacak eleme potası ifşa oldu. Herhangi bir mutfak eğitimi almadan ana kadroda yarışmaya hak kazanan mavi takımın kaptanı Esra Tokelli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yaşanacak olan dokunulmazlık oyununu kaybeden takımı ifşa etti. Özellikle sosyal medyada yaptığı ağır makyaj ve ruj sürmemesiyle çokça konuşulan Esra Tokelli'nin Instagram paylaşımı kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

09.09.2020 17:33 - Son Güncelleme: 09.09.2020 17:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





