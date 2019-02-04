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Pınar Altuğ'dan magazin dünyasını sarsan skandal! Fena 'patladı'

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile yıllardır izleyici karşısına çıkan Pınar Altuğ, bir döneme magazin skandalları ile damga vurmuştu. Peki Pınar Altuğ'un o skandalları neydi hatırlıyor musunuz? Skandallarıyla gündeme bomba gibi düşen tek isim Pınar Altuğ değil tabi ki... Başta Pınar Altuğu olmak üzere, Türkiye'den ve dünyadan magazin skandalları sizleri hayrete düşürecek.

04.02.2019 15:55 - Son Güncelleme: 04.02.2019 16:35
Pınar Altuğ'dan magazin dünyasını sarsan skandal! Fena 'patladı'

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın adı "tuvalette aşk" skandalına karıştı. Bir çorbacının tuvaletinde ilişki yaşadığı iddia edilmiş, görgü tanıkları Berna Arıcı ve Sibel Gökçe, içeriden gelen seslerin gerçek bir ses olduğunu söylemişti.

Pınar Altuğ'dan magazin dünyasını sarsan skandal! Fena 'patladı'

Olayın kahramanı Helin Avşar ise olayın tamamen hayal ürünü olduğunu söylemiş ve iddiada bulunanları mahkemeye vermişti.

Pınar Altuğ'dan magazin dünyasını sarsan skandal! Fena 'patladı'

Bir dönem yeşil sahaların yıldızı olan Ümit Davala, şarkıcı Demet Akalın ile birkaç kez eğlence yerlerinde görüntülendi.

Pınar Altuğ'dan magazin dünyasını sarsan skandal! Fena 'patladı'

Bir gece büyük olasılıkla alkol duvarını biraz aşmış olacak ki, muhabirin "Sevgili misiniz?" sorusuna "Sevgili değiliz, sadece bir geceyi birlikte geçirdik" diye yanıt verdi. Ümit Davala'nın bu sözü uzun süre gündemde kaldı.

Pınar Altuğ'dan magazin dünyasını sarsan skandal! Fena 'patladı'

Oyuncu Erkan Petekkaya, daha önce Kaya Çilingiroğlu ile de kameralara yakalanan Sinem Erülgen ile gece vakti Emirgan İskelesi'nde görüntülendi.

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