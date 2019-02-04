Pınar Altuğ'dan magazin dünyasını sarsan skandal! Fena 'patladı'
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile yıllardır izleyici karşısına çıkan Pınar Altuğ, bir döneme magazin skandalları ile damga vurmuştu. Peki Pınar Altuğ'un o skandalları neydi hatırlıyor musunuz? Skandallarıyla gündeme bomba gibi düşen tek isim Pınar Altuğ değil tabi ki... Başta Pınar Altuğu olmak üzere, Türkiye'den ve dünyadan magazin skandalları sizleri hayrete düşürecek.
04.02.2019 15:55 - Son Güncelleme: 04.02.2019 16:35
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