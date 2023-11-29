Pınar Altuğ'dan evliliği hakkında flaş itiraf "Eğer istemiyorsan önüne dünyayı da sersen..." Yağmur Atacan'la 15 yılı geride bırakmıştı

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 15 yıl önce meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu ve kızı Su'yu kucağına aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü çiftten Pınar Altuğ, bir dijital platformda evliliği hakkında kullandığı ifadelerle gündeme geldi. İşte Pınar Altuğ'un o açıklamaları...