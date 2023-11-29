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6 yıllık büyük aşkı garson çıktı! Hadise “Erkeğim için her şeyi yaparım” deyip bombaları patlattı! Neler anlattı neler...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Hadise, Mehmet Dinçerler ile yaklaşık bir yıl aşk yaşadıktan sonra nikah masasına oturmuş ancak çiftin evliliği yalnızca 5 ay sürmüştü. Sinan Akçıl, Kaan Yıldırım gibi popüler isimlerle de aşk yaşayan Hadise, verdiği bir röportajda hakkında bilinmeyenleri anlattı. "Erkeğim için her şeyi yaparım" diyen Hadise'nin ilk aşkıyla ilgili söyledikleri dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 08:57 Güncelleme 29 Kasım 2023, 09:18
6 yıllık büyük aşkı garson çıktı! Hadise “Erkeğim için her şeyi yaparım” deyip bombaları patlattı! Neler anlattı neler... 1

Sinan Akçıl, Kaan Yıldırım gibi popüler isimlerle aşk yaşayan Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler'le Mart 2022'de nişanlandı ve iki ay sonra Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girdi.

6 yıllık büyük aşkı garson çıktı! Hadise “Erkeğim için her şeyi yaparım” deyip bombaları patlattı! Neler anlattı neler... 2

Çiftin evlilikleri yalnızca 5 ay sürerken ortaya birçok iddia atıldı. Tüm bu iddialarla gündemden düşmeyen Hadise ise konserlerindeki göndermeleriyle uzun süre adından söz ettirdi.

6 yıllık büyük aşkı garson çıktı! Hadise “Erkeğim için her şeyi yaparım” deyip bombaları patlattı! Neler anlattı neler... 3

Ancak ünlü şarkıcı, özel hayatı hakkında net bir açıklama yapmaktan sıklıkla kaçındı. Bir YouTube programına röportaj veren Hadise, bu kez kural bozdu ve hakkında bilinmeyenleri anlattı.

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