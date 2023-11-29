6 yıllık büyük aşkı garson çıktı! Hadise “Erkeğim için her şeyi yaparım” deyip bombaları patlattı! Neler anlattı neler...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Hadise, Mehmet Dinçerler ile yaklaşık bir yıl aşk yaşadıktan sonra nikah masasına oturmuş ancak çiftin evliliği yalnızca 5 ay sürmüştü. Sinan Akçıl, Kaan Yıldırım gibi popüler isimlerle de aşk yaşayan Hadise, verdiği bir röportajda hakkında bilinmeyenleri anlattı. "Erkeğim için her şeyi yaparım" diyen Hadise'nin ilk aşkıyla ilgili söyledikleri dikkat çekti. İşte detaylar...