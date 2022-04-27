RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Pınar Altuğ’dan eşi Yağmur Atacan’ı soran takipçisine dikkat çeken yanıt: “Aramız bozuk...” Yatak odası sırlarını ifşa etmişti

Pınar Altuğ’dan eşi Yağmur Atacan’ı soran takipçisine dikkat çeken yanıt: “Aramız bozuk...” Yatak odası sırlarını ifşa etmişti

Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'ı soran takipçisine dikkat çeken yanıt! Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Su adında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Eşi Yağmur Atacan ile mutluluklarını sosyal medya paylaşımlarıyla gözeler önüne seren Altuğ'un son yayınladığı fotoğraflardaki bir detay takipçilerinin gözünden kaçmadı. Bunun üzerine Altuğ, kendisine eşini soran takipçisine kayıtsız kalmadı ve verdiği yanıtla dikkat çekti. İşte detaylar...

27.04.2022 18:36 - Son Güncelleme: 27.04.2022 18:36
Pınar Altuğ’dan eşi Yağmur Atacan’ı soran takipçisine dikkat çeken yanıt: “Aramız bozuk...” Yatak odası sırlarını ifşa etmişti

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Su adında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

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Pınar Altuğ’dan eşi Yağmur Atacan’ı soran takipçisine dikkat çeken yanıt: “Aramız bozuk...” Yatak odası sırlarını ifşa etmişti

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Pınar Altuğ, açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.

Pınar Altuğ’dan eşi Yağmur Atacan’ı soran takipçisine dikkat çeken yanıt: “Aramız bozuk...” Yatak odası sırlarını ifşa etmişti

Altuğ, özellikle bir röportajında yatak odası sırlarından bahsetmiş ve uzun süre gündem olmuştu. Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü oyuncu, bu kez takipçisine verdiği bir yanıtla dikkat çekti.

Pınar Altuğ’dan eşi Yağmur Atacan’ı soran takipçisine dikkat çeken yanıt: “Aramız bozuk...” Yatak odası sırlarını ifşa etmişti

Ailesiyle birlikte çekilmiş olduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Altuğ, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Pınar Altuğ’dan eşi Yağmur Atacan’ı soran takipçisine dikkat çeken yanıt: “Aramız bozuk...” Yatak odası sırlarını ifşa etmişti

Ancak fotoğraftaki bir detay ünlü oyuncunun takipçisinin gözünden kaçmadı. Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'ın fotoğraflarda hep arka planda yer alması, bir takipçisinin dikkatini çekti.

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