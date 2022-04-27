Pınar Altuğ’dan eşi Yağmur Atacan’ı soran takipçisine dikkat çeken yanıt: “Aramız bozuk...” Yatak odası sırlarını ifşa etmişti
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'ı soran takipçisine dikkat çeken yanıt! Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Su adında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Eşi Yağmur Atacan ile mutluluklarını sosyal medya paylaşımlarıyla gözeler önüne seren Altuğ'un son yayınladığı fotoğraflardaki bir detay takipçilerinin gözünden kaçmadı. Bunun üzerine Altuğ, kendisine eşini soran takipçisine kayıtsız kalmadı ve verdiği yanıtla dikkat çekti. İşte detaylar...
27.04.2022 18:36 - Son Güncelleme: 27.04.2022 18:36
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Su adında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Pınar Altuğ, açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.
Ancak fotoğraftaki bir detay ünlü oyuncunun takipçisinin gözünden kaçmadı. Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'ın fotoğraflarda hep arka planda yer alması, bir takipçisinin dikkatini çekti.