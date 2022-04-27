Annenin Sırrıdır Çocuk’un Defne’si İrem Helvacıoğlu sırılsıklam aşık! Sevgilisine bakın kendisinden de ünlü! Ne Sadun ne Çınar...
Annenin Sırrıdır Çocuk'un Defne'si İrem Helvacıoğlu sırılsıklam aşık! Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, son olarak Annenin Sırrıdır Çocuk'la izleyici karşısına çıktı. Selin Yeninci, Engin Öztürk ve Olgun Toker ile başrolü üstlendiği dizide Defne karakterini canlandıran Helvacıoğlu'nun hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Helvacıoğlu'nun sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisi kim çıktı...
27.04.2022 20:05 - Son Güncelleme: 27.04.2022 20:05
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe ile başrolünü üstlendiği Sen Anlat Karadeniz dizisiyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşamıştı.
Şimdilerde Annenin Sırrıdır Çocuk'ta canlandırdığı Defne rolüyle izleyici karşısına çıkan Helvacıoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı.