Sinem Kobal'dan doğuma günler kala karnı burnunda ilk poz! Esra Erol ile Aslı Enver'den Kenan İmirzalıoğlu'nun eşine yorum gecikmedi
Sinem Kobal'dan doğuma günler kala karnı burnunda ilk poz! Esra Erol ile Aslı Enver'den Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'a yorum gecikmedi, ardından ünlüler sıraya girdi... Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2020'de kızları Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ünlü çift geçen aylarda ise ikinci bebek müjdesini verdi. Mayıs ayında ikinci kızını kucağına alacak olan 9 aylık hamile Sinem Kobal'dan 'Anneler Günü' sürprizi geldi. İşte kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Sinem Kobal'ın mini elbisesiyle objektife poz verdiği karnı burnunda halleri...
Sinem Kobal'dan doğuma günler kala karnı burnunda ilk poz! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi olan 9 aylık hamile Sinem Kobal'a Esra Erol ile Aslı Enver başta olmak üzere ünlü isimlerden yorum gecikmedi.
2020'de kızı Lalin'i sağlıklı bir şekilde kucağına alan güzel oyuncu Sinem Kobal'dan Anneler Günü paylaşımı geldi. Geçtiğimiz aylarda yeniden anne olmaya hazırlandığını duyuran Kobal, son ayına yaklaşırken Instagram hesabından son halini paylaştı.
DOĞUMA YAKIN İLK POZ
Yeşil elbisesi ve uzun botları ile karnı burnunda ilk hamile pozunu paylaşan Sinem Kobal, Anneler Günü'nü kutladı. Kobal'ın sağlıklı ve güzel görünümü, takipçilerinden tam not aldı.
"DAHA ÇOK BABAYA BENZİYOR AMA..."
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'yi görmeye gitmiş ve ikinci bebeğine hamile olan Sinem ilk kez orada görüntülenmişti. Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin kime benzediğini açıklamıştı.