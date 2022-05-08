Sinem Kobal’dan doğuma günler kala karnı burnunda ilk poz! Esra Erol ile Aslı Enver’den Kenan İmirzalıoğlu’nun eşine yorum gecikmedi

"DAHA ÇOK BABAYA BENZİYOR AMA..."

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'yi görmeye gitmiş ve ikinci bebeğine hamile olan Sinem ilk kez orada görüntülenmişti. Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin kime benzediğini açıklamıştı.