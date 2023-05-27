Pınar Altuğ yakasını bir türlü kurtaramadı gitti "Ona denk gelirseniz bilin ki yalan" Önce eşi Yağmur Atacan şimdi de kendisi...
2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Yaptığı her paylaşım ve söylediği her sözle çok konuşulan Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde çileden çıkmıştı. Görünen o ki Altuğ, sahte hesaplardan yakasını bir türlü kurtaramıyor.
27.05.2023 16:50 - Son Güncelleme: 27.05.2023 16:50
Pınar Altuğ'un 2008'de dünyaevine girdiği eşi Yağmur Atacan'ın başı, geçtiğimiz sene sahte Instagram hesaplarıyla derde girmişti.
Sahte hesabın ekran görüntüsünü paylaşarak, Yağmur Atacan'ın gerçek hesabının kullanıcı adını veren Altuğ, şu mesajı yazmıştı: