Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'dan kötü haber! Sosyal medyadan duyurdular: "Biraz değişik başlasa da bu yıl güzel olacak biliyorum"
Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan'dan kötü haber! Ünlü çift sosyal medyadan duyurdu. 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak eşi Yağmur Atacan'la ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çeken Pınar Altuğ'a kısa sürede yorum yağdı. İşte hem Yağmur Atacan'dan hem de Pınar Altuğ'dan gelen o açıklama.
01.01.2023 14:20 - Son Güncelleme: 01.01.2023 14:20
"BİRAZ DEĞİŞİK BAŞLASA DA BU YIL GÜZEL OLACAK..."
Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'dan kötü haber! Sosyal medyadan duyurdular.
Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki 9 yaş fark nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan güzel oyuncu Pınar Altuğ, hayatımıza girdiğinde 17 yaşındaydı. Kariyerine mankenlikle başladı, sonra Türkiye Güzeli seçildi... Hafızalara 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle kazındı.
Pınar Altuğ'un Instagram'daki açıklamasının ardından Yağmur Atacan'ın Instagram hesabındaki paylaşım dikkat çekti.