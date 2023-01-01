Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'dan kötü haber! Sosyal medyadan duyurdular: "Biraz değişik başlasa da bu yıl güzel olacak biliyorum"

Oyuncu Yağmur Atacan'la yaptığı evlilik, aralarındaki yaş farkı yüzünden hep magazin haberlerine konu oldu. Gelen çirkin yorumlara verdiği yanıtlarla dikkat çeken ve olumsuz yorumları artık umursamadığını ifade eden Pınar Altuğ, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.