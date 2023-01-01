Yılmaz Morgül ölüm haberiyle yıkıldı! Seren Serengil, Fulden Uras ve birçok ünlüden mesaj yağdı: "Mekanı cennet olsun"
Yılmaz Morgül ölüm haberiyle yıkıldı! Seren Serengil, Fulden Uras, Yasemin Şefkatli, Mine Koşan ve birçok ünlü isimden Yılmaz Morgül'ün Instagram hesabına mesaj yağdı. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Fatma Morgül, yılbaşı gecesi hayata gözlerini yumdu. Yılmaz Morgül annesinden gelen acı haberi böyle duyurdu.
01.01.2023 15:10 - Son Güncelleme: 01.01.2023 15:20
"MEKANI CENNET OLSUN"
Yılmaz Morgül ölüm haberiyle yıkıldı! Seren Serengil, Fulden Uras ve birçok ünlüden mesaj yağdı.
58 yaşındaki Yılmaz Morgül acı haberle kahroldu. Bir süredir kanser hastası olduğu bilinen annesini kaybeden Morgül, paylaşım yaptı.
"HER ŞEYİMİ KAYBETTİM"
Yılmaz Morgül, paylaşımına; "Annemi, canımı, bebeğimi, her şeyimi kaybettim. Anneciğim mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin" notunu düştü.