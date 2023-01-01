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Yılmaz Morgül ölüm haberiyle yıkıldı! Seren Serengil, Fulden Uras ve birçok ünlüden mesaj yağdı: "Mekanı cennet olsun"

Yılmaz Morgül ölüm haberiyle yıkıldı! Seren Serengil, Fulden Uras, Yasemin Şefkatli, Mine Koşan ve birçok ünlü isimden Yılmaz Morgül'ün Instagram hesabına mesaj yağdı. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Fatma Morgül, yılbaşı gecesi hayata gözlerini yumdu. Yılmaz Morgül annesinden gelen acı haberi böyle duyurdu.

01.01.2023 15:10 - Son Güncelleme: 01.01.2023 15:20
Yılmaz Morgül ölüm haberiyle yıkıldı! Seren Serengil, Fulden Uras ve birçok ünlüden mesaj yağdı: Mekanı cennet olsun

"MEKANI CENNET OLSUN"

Yılmaz Morgül ölüm haberiyle yıkıldı! Seren Serengil, Fulden Uras ve birçok ünlüden mesaj yağdı.

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Yılmaz Morgül ölüm haberiyle yıkıldı! Seren Serengil, Fulden Uras ve birçok ünlüden mesaj yağdı: Mekanı cennet olsun

58 yaşındaki Yılmaz Morgül acı haberle kahroldu. Bir süredir kanser hastası olduğu bilinen annesini kaybeden Morgül, paylaşım yaptı.

Yılmaz Morgül ölüm haberiyle yıkıldı! Seren Serengil, Fulden Uras ve birçok ünlüden mesaj yağdı: Mekanı cennet olsun

Yoğun bakımda tedavi gören Fatma Morgül, yılbaşı gecesinde gözlerini hayata yumdu.Acı haberi sosyal medyadan duyuran ünlü şarkıcı, annesiyle fotoğrafını paylaştı.

Yılmaz Morgül ölüm haberiyle yıkıldı! Seren Serengil, Fulden Uras ve birçok ünlüden mesaj yağdı: Mekanı cennet olsun

"HER ŞEYİMİ KAYBETTİM"

Yılmaz Morgül, paylaşımına; "Annemi, canımı, bebeğimi, her şeyimi kaybettim. Anneciğim mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin" notunu düştü.

Yılmaz Morgül ölüm haberiyle yıkıldı! Seren Serengil, Fulden Uras ve birçok ünlüden mesaj yağdı: Mekanı cennet olsun

Fatma Morgül, 1 Ocak pazar günü Beykoz Merkez Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Beykoz Kemerüstü Mezarlığı'na defnedilecek.

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