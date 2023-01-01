Burak Özçivit ile doğumuna günler kalan Fahriye Evcen'in evinden bomba kareler! Sosyal medya yıkıldı: "Çok güzel bir aile..."
Burak Özçivit ile doğumuna günler kalan Fahriye Evcen evinden paylaştı sosyal medya yıkıldı. 5 yıl önce görkemli bir düğünle birlikteliklerini nikah masasına taşıyan Burak - Fahriye çifti, ikinci bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor. Hamileliğin son zamanlarında olan Fahriye Evcen'in karnı burnunda halleri ve güzelliği kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken, Özçivit ailesine de peş peşe övgüler yağdı.
01.01.2023 13:25 - Son Güncelleme: 01.01.2023 13:49
"ÇOK GÜZEL BİR AİLE..."
Burak Özçivit ile doğumuna günler kalan Fahriye Evcen'in evinden bomba kareler! Sosyal medya Özçivit ailesini konuşuyor.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşayamaya hazırlanıyor. Çalıkuşu dizisiyle hem yıldızını parlatan hem de hayatının aşkını bulan Fahriye Evcen, 2017 yılında partneri Burak Özçivit ile dünya evine girdi.