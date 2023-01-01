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Haberler Magazin Burak Özçivit ile doğumuna günler kalan Fahriye Evcen'in evinden bomba kareler! Sosyal medya yıkıldı: "Çok güzel bir aile..."

Burak Özçivit ile doğumuna günler kalan Fahriye Evcen'in evinden bomba kareler! Sosyal medya yıkıldı: "Çok güzel bir aile..."

Burak Özçivit ile doğumuna günler kalan Fahriye Evcen evinden paylaştı sosyal medya yıkıldı. 5 yıl önce görkemli bir düğünle birlikteliklerini nikah masasına taşıyan Burak - Fahriye çifti, ikinci bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor. Hamileliğin son zamanlarında olan Fahriye Evcen'in karnı burnunda halleri ve güzelliği kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken, Özçivit ailesine de peş peşe övgüler yağdı.

01.01.2023 13:25 - Son Güncelleme: 01.01.2023 13:49
Burak Özçivit ile doğumuna günler kalan Fahriye Evcen’in evinden bomba kareler! Sosyal medya yıkıldı: Çok güzel bir aile...

"ÇOK GÜZEL BİR AİLE..."

Burak Özçivit ile doğumuna günler kalan Fahriye Evcen'in evinden bomba kareler! Sosyal medya Özçivit ailesini konuşuyor.

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Burak Özçivit ile doğumuna günler kalan Fahriye Evcen’in evinden bomba kareler! Sosyal medya yıkıldı: Çok güzel bir aile...

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşayamaya hazırlanıyor. Çalıkuşu dizisiyle hem yıldızını parlatan hem de hayatının aşkını bulan Fahriye Evcen, 2017 yılında partneri Burak Özçivit ile dünya evine girdi.

Burak Özçivit ile doğumuna günler kalan Fahriye Evcen’in evinden bomba kareler! Sosyal medya yıkıldı: Çok güzel bir aile...

Şimdilerde ikinci bebekleri Kerem'i kucaklarına almak için gün sayan çift, 2023'e girerken "Sağlıklı ve neşeli bir yıl dileriz herkese" notuyla yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Burak Özçivit ile doğumuna günler kalan Fahriye Evcen’in evinden bomba kareler! Sosyal medya yıkıldı: Çok güzel bir aile...

Evlerinde kutlama yapan Özçivit ailesine yorum yağdı.

Burak Özçivit ile doğumuna günler kalan Fahriye Evcen’in evinden bomba kareler! Sosyal medya yıkıldı: Çok güzel bir aile...

Karan Özçivit'in uykulu hali ise herkesi gülümsetti.

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