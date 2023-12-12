Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan kendini dağlara attı beyazlar içinde aşk poz verdi "Her zaman hep kokoşsunuz"

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 15 yıl önce meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu ve kızı Su'yu kucağına aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü çift, kaşla göz arasında Alpler'de soluğu aldı. Fransa kaçamağından pozlarını paylaşan çifte beğeni ve yorum yağdı.