Gamze Özçelik’ten Filistin için yardım çağrısı: Gazze halkının sesini tüm dünyaya duyurmalıyız!

Kariyerinin zirvesindeyken radikal bir kararla setlere veda eden ve maneviyata yönelen Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile ihtiyaç sahiplerine yardım ederek gönüllere taht kurdu. Binlerce insanın hayatına dokunan Özçelik, şimdi ise soykırımcı İsrail'in zulmettiği Filistin halkı için sesini yükseltti. Filistin halkının yanında olduğunu daha önce de çok kez dile getiren Özçelik, "1 milyon çocuk için gidilecek hiçbir güvenli yer yok... Gazze halkının sesini tüm dünyaya duyurmalıyız" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...