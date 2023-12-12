Gamze Özçelik’ten Filistin için yardım çağrısı: Gazze halkının sesini tüm dünyaya duyurmalıyız!

Kariyerinin zirvesindeyken radikal bir kararla setlere veda eden ve maneviyata yönelen Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile ihtiyaç sahiplerine yardım ederek gönüllere taht kurdu. Binlerce insanın hayatına dokunan Özçelik, şimdi ise soykırımcı İsrail'in zulmettiği Filistin halkı için sesini yükseltti. Filistin halkının yanında olduğunu daha önce de çok kez dile getiren Özçelik, "1 milyon çocuk için gidilecek hiçbir güvenli yer yok... Gazze halkının sesini tüm dünyaya duyurmalıyız" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Terör devleti İsrail Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırıma devam ederken dünyanın dört bir yanından Filistin halkı için yardım çağrısında bulunuldu. Filistin halkına sanat camiasından da çok sayıda destek gelirken son olarak Gamze Özçelik, yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Kariyerinin zirvesindeyken radikal bir kararla setlere veda eden ve maneviyata yönelen Gamze Özçelik, yaptığı bir paylaşımla yardım çağrısında bulundu.
Umuda Koşanlar Derneği ile ihtiyaç sahiplerine yardım ederek gönüllere taht kuran Özçelik, şu ifadeleri kullandı: "1 milyon çocuk için gidilecek hiçbir güvenli yer yok.