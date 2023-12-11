Dilan Polat'ın kara kutusu Şule'nin dili iyice açıldı! "Millet olarak rahatlayın" demişti: Yeni paylaşımı kafaları karıştırdı

Başına taktığı dolarları, milyonlarca liralık arabaları ve başından aşağı dökülen güllerle sık sık 'görgüsüz' yorumlarının hedefi olan Dilan Polat'ın kara kutusu olarak bilinen yardımcı Şule ikamet izni bitmesiyle geçtiğimiz günlerde ülkesine yollandı. Gidişinde bile çok konuşulmayı başaran ve "Millet olarak rahatlayın" diyen Şule'nin sosyal medyadan yaptığı son paylaşım kafaları karıştırdı!