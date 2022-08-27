Buket Aydın son haliyle gözleri yuvalarından çıkardı! Mavi dekolteli tulumunu üzerine geçirdi şovunu yaptı 'Buket sana ne oldu!'
Özellikle spikerliği bıraktıktan sonra magazin gündeminde kendisine sık sık yer bulan Buket Aydın'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor şu sıralar. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla olay yaratan Buket Aydın'ın, 11 kilo verdiği ortaya çıkmıştı. Son haliyle Mustafa Üstündağ ve Tuba Kalçık'ın düğünen katılan Buket Aydın göz kamaştırdı. Mavi elbisesiyle hayran bırak Buket Aydın, son haliyle de epey şaşırttı. İşte detaylar.
27.08.2022 15:45 - Son Güncelleme: 27.08.2022 15:46
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buket Aydın, Mustafa Üstündağ ile Tuba Kalçık'ın nikahına katıldı. Buket Aydın'ın son halini görenlerse gözlerine inanamadı. İşte haberin detayları.
Buket Aydın, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor.
Önceki gün verdiği tatil pozlarının ardından Aydın bu kez, Mustafa Üstündağ ile Tuba Kalçık'un nikahındki halleriyle gündeme geldi.