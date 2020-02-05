Pınar Altuğ şoke etti! Taciz isyanının ardından şaşırtan gerçek

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile milyonların sevgisini kazanan Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde annesinin vefatı ile kızının doğum gününü aynı anda anmanın buruk sevincini yaşadı. Mutluluk ve hüznü bir arada yaşayan Pınar Altuğ,Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devame diyor. Pınar Altuğ kızı Su'nun doğum gününde çekildiği fotoğrafta binlerce yorum ve beğeni aldı. Ancak Altuğ, bir önceki gün sosyal medya hesabından isyan etti. Sosyal medya üzerinden hediye dağıtan hesaplara sitemde bulunan başarılı oyuncu kendi adının bu hediye paylaşımlarının altında yer almasından duyduğu rahatsızlığı şu satırlarla ifade etti: Hani habire beni hediye postlarının altına yazıyorsunuz ya! Hepinizi blockluyorum, yetti yahu! Alakası olmayan insanları taciz etmektir bu! Kızıyla gündemden düşmeyen Pınar Altuğ'un yaşı ise merak konusu oldu. İşte Pınar Altuğ'un yaşı...

05.02.2020 12:16 - Son Güncelleme: 05.02.2020 12:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





