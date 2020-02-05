Neşeli Günler'in düşman kardeşlerini bir de şimdi görün!
Turşu suyunun iyisi limonla mı olur, sirkeyle mi? Yeşilçam'ın efsane filmi Neşeli Günler'in unutulmaz tartışmasıdır. Filmde Kazım Efendi yani Münir Özkul limonu, Saadet Hanım yani Adile Naşit ise sirkeyi savunur. Zaten bu film hafızalarımıza böyle kazındı. Turşunun limonla mı yoksa turşuyla mı yapılacağı konusunda anlaşamayan ve bu yüzden yolları ayrılan bir ailenin hikayesinin anlatıldığı Neşeli Günler filminde Ahmet ve Mehmet kardeşleri canlandırmışlardı onlar.
Yeşilçam'ın en çok sevilen filmlerinden biri olan Neşeli Günler'in Ahmet ve Mehmet kardeşlerini hatırlıyor musunuz? Anneleri ve babaları yıllar önce ayrılan, 6 kardeş 3'er 3'er bölünen bir ailenin hikayesinin anlatıldığı Neşeli Günler'de, Ahmet ve Mehmet kardeşler birbirlerinden bihaber aynı kadına aşık olmuşlardı. Zaten bu sayede kardeş olduklarını öğrenmişleri.
Aradan yıllar geçti. Onlardan ekranlardan çekildi. Son hallerini görünce inanamayacaksınız.