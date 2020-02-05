Yasmin Erbil iç çamaşırsız yatak pozuyla şoke etti! 'Hastayız diye ölelim mi?'
Yasmin Erbil Instagram paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Kaçış sendromu rahatsızlığından dolayı aylarca yoğun bakımda tedavi gören ve taburcu edildikten sonra yeniden hastaneye kaldırılan komedyen Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yayınladığı iç çamaşırsız pozuyla eleştirildi. 24 yaşındaki Yasmin, görüntünün üzerine "Hastayız diye ölelim mi?" notunu düştü. Babasının verdiği ölüm kalım mücadelesinin üzerine iç çamaşırsız verdiği poz yüzünden eleştirilen Yasmin Erbil'in sevgilisi olup olmadığı da merak edildi. Sosyal medyanın çok konuşulan ismi olan Yasmin Erbil'in boyu ise bir başka merak edilen konu oldu.
YATAK POZUNU PAYLAŞTI
Kaçış sendromu rahatsızlığından dolayı aylarca yoğun bakımda tedavi gören ve taburcu edildikten sonra yeniden hastaneye kaldırılan komedyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine gündeme geldi. Yurt dışında eğitim gördükten sonra Türkiye'ye dönen ve sonrasında kısa bir süre magazin programı sunuculuğu yapan Yasmin Erbil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Verdiği cesur pozlarla her daim gündemde olan Erbil, bu sefer de yatakta çektiği bir fotoğrafını paylaştı.