Yasmin Erbil iç çamaşırsız yatak pozuyla şoke etti! 'Hastayız diye ölelim mi?'

YATAK POZUNU PAYLAŞTI

Kaçış sendromu rahatsızlığından dolayı aylarca yoğun bakımda tedavi gören ve taburcu edildikten sonra yeniden hastaneye kaldırılan komedyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine gündeme geldi. Yurt dışında eğitim gördükten sonra Türkiye'ye dönen ve sonrasında kısa bir süre magazin programı sunuculuğu yapan Yasmin Erbil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Verdiği cesur pozlarla her daim gündemde olan Erbil, bu sefer de yatakta çektiği bir fotoğrafını paylaştı.