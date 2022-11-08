Pınar Altuğ “Sıkıştırıp öpmemi sevmiyor” deyip itiraf etti! Yağmur Atacan’ın eşi kendini bir bir ifşaladı! 13 yaşındaki kızı hayran bıraktı...
Tamer Karadağlı ile başrolünü üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, hem iş hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise kendisi ve kızıyla ilgili itiraflarıyla gündem oldu. Aslı Tandoğan'ın yüzü olduğu markanın toplantısında moderatörlük yapan Altuğ, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve itirafları peş peşe sıraladı. "Sıkıştırıp öpmemi sevmiyor" sözleriyle dikkat çeken Altuğ'un 13 yaşındaki kızı da güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı...
08.11.2022 19:41 - Son Güncelleme: 08.11.2022 20:26
1994 yılında Miss Turkey seçilen Pınar Altuğ'un televizyon hayatı 1995'te başladı. 1999'da Pınar'ın Yemek Zevki adlı programı yapmaya başlayan ve hemen ardından da mankenliğe veda eden Altuğ, 2000 yılında Kurt Kapanı adlı dizide rol alarak ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.
Ardından Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir, İlk Aşkım ve Aile Reisi dizilerinde rol alan ünlü oyuncu, kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettiren Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten Su adını verdiği kızını dünyaya getirdi.