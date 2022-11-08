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Haberler Magazin 45 yaşındaki Nadide Sultan’ın son haline bakın! İmaj yenileyen Nadide ortalığı kasıp kavurdu! Konyalım’la 90’ları kasıp kavurmuştu...

45 yaşındaki Nadide Sultan’ın son haline bakın! İmaj yenileyen Nadide ortalığı kasıp kavurdu! Konyalım’la 90’ları kasıp kavurmuştu...

1999 yılında çıkardığı Konyalım adlı parçasıyla müzik listelerini alt üst eden Nadide Sultan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Uzun bir dönemdir magazin dünyasından uzak bir yaşan sürdüren şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. İmaj yenileyen Nadide Sultan'ın son hali kısa sürede gündem olurken ünlü şarkıcıya yorum yağdı. İşte Nadide Sultan'ın görenin dönüp bir daha baktığı son hali...

08.11.2022 18:35 - Son Güncelleme: 08.11.2022 18:42
45 yaşındaki Nadide Sultan’ın son haline bakın! İmaj yenileyen Nadide ortalığı kasıp kavurdu! Konyalım’la 90’ları kasıp kavurmuştu...

Aydın, Emel Sayın, Altay, Coşkun Sabah ve Fatih Ürek gibi isimlere vokallik yapan Nadide Sultan, 1999 yılında çıkardığı "Konyalım" adlı parçasıyla müzik listelerini alt üst etti ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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45 yaşındaki Nadide Sultan’ın son haline bakın! İmaj yenileyen Nadide ortalığı kasıp kavurdu! Konyalım’la 90’ları kasıp kavurmuştu...

Bu şarkıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

45 yaşındaki Nadide Sultan’ın son haline bakın! İmaj yenileyen Nadide ortalığı kasıp kavurdu! Konyalım’la 90’ları kasıp kavurmuştu...

Hakan Yonat ile 16 Ağustos 2014'te nikah masasına oturan ve bir oğlu olan şarkıcı, evlendikten sonra magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdürmeye başladı.

45 yaşındaki Nadide Sultan’ın son haline bakın! İmaj yenileyen Nadide ortalığı kasıp kavurdu! Konyalım’la 90’ları kasıp kavurmuştu...

Ancak şarkıcı, sosyal medya hesabını aktif kullanarak sevenleriyle etkileşim kurmayı ihmal etmedi.

45 yaşındaki Nadide Sultan’ın son haline bakın! İmaj yenileyen Nadide ortalığı kasıp kavurdu! Konyalım’la 90’ları kasıp kavurmuştu...

Nadide Sultan, Instagram'da yayınladığı son görüntülerle ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

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