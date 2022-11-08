45 yaşındaki Nadide Sultan’ın son haline bakın! İmaj yenileyen Nadide ortalığı kasıp kavurdu! Konyalım’la 90’ları kasıp kavurmuştu...

Aydın, Emel Sayın, Altay, Coşkun Sabah ve Fatih Ürek gibi isimlere vokallik yapan Nadide Sultan, 1999 yılında çıkardığı "Konyalım" adlı parçasıyla müzik listelerini alt üst etti ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.