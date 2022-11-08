45 yaşındaki Nadide Sultan’ın son haline bakın! İmaj yenileyen Nadide ortalığı kasıp kavurdu! Konyalım’la 90’ları kasıp kavurmuştu...
1999 yılında çıkardığı Konyalım adlı parçasıyla müzik listelerini alt üst eden Nadide Sultan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Uzun bir dönemdir magazin dünyasından uzak bir yaşan sürdüren şarkıcı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. İmaj yenileyen Nadide Sultan'ın son hali kısa sürede gündem olurken ünlü şarkıcıya yorum yağdı. İşte Nadide Sultan'ın görenin dönüp bir daha baktığı son hali...
08.11.2022 18:35 - Son Güncelleme: 08.11.2022 18:42
Aydın, Emel Sayın, Altay, Coşkun Sabah ve Fatih Ürek gibi isimlere vokallik yapan Nadide Sultan, 1999 yılında çıkardığı "Konyalım" adlı parçasıyla müzik listelerini alt üst etti ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.