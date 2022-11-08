Kardeşlerim’in Harika’sıydı... Gözde Türker “İyi ki” deyip paylaştı! Annesini gören dilini ısırdı! “Güzellik genetik...”
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Harika karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Gözde Türker, sosyal medya hesabında annesinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Türker, annesi ile verdiği bir pozu "İyi ki doğdun annem" notuyla yayınladı. Ünlü oyuncunun annesini görenler ise hayran kalıp "Güzellik genetik" yorumunda bulundu. İşte Gözde Türker'in güzeller güzeli annesi...
08.11.2022 20:26 - Son Güncelleme: 08.11.2022 20:26
Geçen sezon veda ettiği yapımda Harika karakterini canlandıran ünlü oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.