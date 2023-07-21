Pınar Altuğ o yorumu gördü yine kendine hakim olamadı "Kime göre neye göre?" Eşi Yağmur Atacan'la ilgili yaptığı boşanma açıklaması...
Sunucu ve oyuncu Pınar Altuğ attığı her adımla çok konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde eşi Yağmur Atacan'la ilgili soru sorulması üzerine esprili bir şekilde "Biz boşandık" diyen Altuğ'un bu sözleri olay yaratmıştı. Sonrasında da ünlü çift birlikte paylaşım yapmıştı. Sosyal medyada da epey aktif olan Altuğ, takipçileriyle bire bir iletişim kurmaktan da kaçınmıyor. Son olarak Altuğ, paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi. İşte haberin detayları...
21.07.2023 13:24 - Son Güncelleme: 21.07.2023 13:24