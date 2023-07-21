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Haberler Magazin Pınar Altuğ o yorumu gördü yine kendine hakim olamadı "Kime göre neye göre?" Eşi Yağmur Atacan'la ilgili yaptığı boşanma açıklaması...

Pınar Altuğ o yorumu gördü yine kendine hakim olamadı "Kime göre neye göre?" Eşi Yağmur Atacan'la ilgili yaptığı boşanma açıklaması...

Sunucu ve oyuncu Pınar Altuğ attığı her adımla çok konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde eşi Yağmur Atacan'la ilgili soru sorulması üzerine esprili bir şekilde "Biz boşandık" diyen Altuğ'un bu sözleri olay yaratmıştı. Sonrasında da ünlü çift birlikte paylaşım yapmıştı. Sosyal medyada da epey aktif olan Altuğ, takipçileriyle bire bir iletişim kurmaktan da kaçınmıyor. Son olarak Altuğ, paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi. İşte haberin detayları...

21.07.2023 13:24 - Son Güncelleme: 21.07.2023 13:24
Pınar Altuğ o yorumu gördü yine kendine hakim olamadı Kime göre neye göre? Eşi Yağmur Atacan’la ilgili yaptığı boşanma açıklaması...

Oyuncu Yağmur Atacan'la yaptığı evlilik, aralarındaki yaş farkı yüzünden hep magazin haberlerine konu oldu. Gelen çirkin yorumlara verdiği yanıtlarla dikkat çeken ve olumsuz yorumları artık umursamadığını ifade eden Pınar Altuğ, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pınar Altuğ o yorumu gördü yine kendine hakim olamadı Kime göre neye göre? Eşi Yağmur Atacan’la ilgili yaptığı boşanma açıklaması...

Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş fark nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan güzel oyuncu Pınar Altuğ, hayatımıza girdiğinde 17 yaşındaydı.

Pınar Altuğ o yorumu gördü yine kendine hakim olamadı Kime göre neye göre? Eşi Yağmur Atacan’la ilgili yaptığı boşanma açıklaması...

2008'da nikâh masasına oturmuştu. İkili bir yıl sonra kızları Su'nun doğumuyla anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı.

Pınar Altuğ o yorumu gördü yine kendine hakim olamadı Kime göre neye göre? Eşi Yağmur Atacan’la ilgili yaptığı boşanma açıklaması...

Hafızalara 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle kazındı.

Pınar Altuğ o yorumu gördü yine kendine hakim olamadı Kime göre neye göre? Eşi Yağmur Atacan’la ilgili yaptığı boşanma açıklaması...

Eşiyle arasındaki yaş farkı nedeniyle zaman zaman gündeme gelen ve sosyal medyada bu yöndeki yorumlara kayıtsız kalmayan oyuncu, son olarak katıldığı galada, muhabirlerin 'boşanma' sorusuna tepki göstermişti.

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