9 ay önce vefat eden Billur Kalkavan’ın mezarının son hali içler acısı! O görüntüler sevenlerini üzdü! “Bir kez bile ziyaret edilmemiş gibi...”
Ünlü oyuncu Billur Kalkavan, 15 Ekim 2022 tarihinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede akciğer kanseri sebebiyle 59 yaşında aramızdan ayrıldı. 17 Ekim'de düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen oyuncunun mezarının son hali ise sevenlerini üzdü. Kırık mezar taşını ve kurumuş çiçekleri gören sosyal medya kullanıcıları, "Hiç mi akrabası yok?" sorusunu sordu. İşte o görüntü...
Yaklaşık 6 ay akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, Ekim 2022'de 59 yaşında hayata veda etti.
Acı haberi ise Kalkavan'ın yakın dostu Hamdi Alkan, "Billur Kalkavan aramızdan ayrıldı. Işıklar içinde huzurla uyu Billurum" şeklinde duyurmuştu.
Kalkavan'ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sitemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu" demişti.
Billur Kalkavan'ın defnedildiği gün çiçeklerle donatılmış olan mezarının son hali üzüntü ve şaşkınlık yaşattı. Söz konusu videoda; mezar taşının kırıldığı ve kurumuş çiçeklerin olduğu görüldü.