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Haberler Magazin 42’lik Uğur Bilgin’in müstakbel eşi bakın kim! Nişanlısıyla pozuna yorum yağdı! “Asil hatundur kendisi” Güldür Güldür'ün Mesut'u...

42’lik Uğur Bilgin’in müstakbel eşi bakın kim! Nişanlısıyla pozuna yorum yağdı! “Asil hatundur kendisi” Güldür Güldür'ün Mesut'u...

Güldür Güldür Show adlı programda canlandırdığı Mesut karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Uğur Bilgin, geçen haftalarda sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak nişanlandığını duyurmuştu. Evlilik yolunda ilk adımı atan Bilgin, müstakbel eşiyle yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü çiftin birbirlerine olan benzerlikleri dikkat çekerken bir sosyal medya kullanıcısı "Asil hatundur kendisi" yorumunda bulundu. İşte Uğur Bilgin'in müstakbel eşiyle yaptığı o paylaşım...

takvim.com.tr
21.07.2023 13:36 - Son Güncelleme: 21.07.2023 13:36
42’lik Uğur Bilgin’in müstakbel eşi bakın kim! Nişanlısıyla pozuna yorum yağdı! “Asil hatundur kendisi” Güldür Güldür’ün Mesut’u...

Güldür Güldür Show adlı programda Mesut karakterini canlandıran 42 yaşındaki Uğur Bilgin'den geçen günlerden müjdeli haber geldi.

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42’lik Uğur Bilgin’in müstakbel eşi bakın kim! Nişanlısıyla pozuna yorum yağdı! “Asil hatundur kendisi” Güldür Güldür’ün Mesut’u...

Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu, nişandan kareleri sosyal medya hesabında yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşıma; Ecem Erkek, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Doğa Rutkay, Aylin Kontante, Ali Sunal, Gonca Vuslateri gibi isimlerden yorum gecikmedi.

42’lik Uğur Bilgin’in müstakbel eşi bakın kim! Nişanlısıyla pozuna yorum yağdı! “Asil hatundur kendisi” Güldür Güldür’ün Mesut’u...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, nişanlısıyla bir paylaşımda daha bulundu.

42’lik Uğur Bilgin’in müstakbel eşi bakın kim! Nişanlısıyla pozuna yorum yağdı! “Asil hatundur kendisi” Güldür Güldür’ün Mesut’u...

Ünlü çiftin birbirlerine olan benzerlikleri dikkat çekerken bir sosyal medya kullanıcısı "Asil hatundur kendisi" yorumunu yaptı.

42’lik Uğur Bilgin’in müstakbel eşi bakın kim! Nişanlısıyla pozuna yorum yağdı! “Asil hatundur kendisi” Güldür Güldür’ün Mesut’u...

İşte Uğur Bilgin başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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