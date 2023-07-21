42’lik Uğur Bilgin’in müstakbel eşi bakın kim! Nişanlısıyla pozuna yorum yağdı! “Asil hatundur kendisi” Güldür Güldür'ün Mesut'u...
Güldür Güldür Show adlı programda canlandırdığı Mesut karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Uğur Bilgin, geçen haftalarda sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak nişanlandığını duyurmuştu. Evlilik yolunda ilk adımı atan Bilgin, müstakbel eşiyle yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü çiftin birbirlerine olan benzerlikleri dikkat çekerken bir sosyal medya kullanıcısı "Asil hatundur kendisi" yorumunda bulundu. İşte Uğur Bilgin'in müstakbel eşiyle yaptığı o paylaşım...
21.07.2023 13:36 - Son Güncelleme: 21.07.2023 13:36
Güldür Güldür Show adlı programda Mesut karakterini canlandıran 42 yaşındaki Uğur Bilgin'den geçen günlerden müjdeli haber geldi.