Seda Sayan’ın müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu Miami sokaklarında şov yaptı! Gören dönüp bir daha baktı güzelliğiyle mest etti

Seda Sayan'ın müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu Miami sokaklarında şov yaptı! Gören dönüp bir daha baktı… Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile uzun bir süredir aşk yaşayan ünlü oyuncu Ezgi Eyüpoğlu, Miami tatilinden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tatil pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuran ünlü oyuncu, son paylaşımıyla yine olay oldu. Mini şortuyla Miami sokaklarının tozunu attıran Eyüboğlu, o anlara ait karelerini Instagram hesabında paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun çok konuşulan o pozları…

03.07.2021 17:41 - Son Güncelleme: 03.07.2021 17:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





