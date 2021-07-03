Seda Sayan’ın müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu Miami sokaklarında şov yaptı! Gören dönüp bir daha baktı güzelliğiyle mest etti
Seda Sayan'ın müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu Miami sokaklarında şov yaptı! Gören dönüp bir daha baktı… Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile uzun bir süredir aşk yaşayan ünlü oyuncu Ezgi Eyüpoğlu, Miami tatilinden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tatil pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuran ünlü oyuncu, son paylaşımıyla yine olay oldu. Mini şortuyla Miami sokaklarının tozunu attıran Eyüboğlu, o anlara ait karelerini Instagram hesabında paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun çok konuşulan o pozları…
03.07.2021 17:41
- Son Güncelleme: 03.07.2021 17:41
Seda Sayan'ın müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu Miami sokaklarında şov yaptı! Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile uzun bir süredir aşk yaşayan ünlü oyuncu Ezgi Eyüpoğlu, Miami tatilinden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve tatil pozlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, mini şortuyla Miami sokaklarında verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Mini şortu ve turuncu bluzu ile sevgilisi Oğulcan Engin'e poz veren Eyüboğlu'nun paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.
Takipçileri, Ezgi Eyüpoğlu'nun paylaşımına yaptıkları yorumlarla ünlü isme övgü yağdırdı.
Öte yandan Ezgi Eyüpoğlu'nun düzgün fiziği hayranlarından tam not aldı. Fit haliyle dikkat çeken Eyüboğlu'nun yaşı ve kilosu da merak konusu oldu.