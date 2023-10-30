Pınar Altuğ kızı Su'yu paylaştı sosyal medya sallandı! Filiz Akın'dan Hande Erçel'e pek çok ünlü isim kayıtsız kalamadı

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 15 yıl önce meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu ve kızı Su'yu kucağına aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor şu sıralara ünlü çift. Altuğ önceki gün kızı Su'yu paylaştı. Altuğ'un 29 Ekim için yaptığı bu özel paylaşıma Hande Erçel'den, Filiz Akın'a, Şebnem Bozoklu'dan Helin Avşar'a pek çok ünlü isim de kayıtsız kalamadı.