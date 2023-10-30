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Nebahat Çehre'nin 29 Ekim paylaşımı sosyal medyayı salladı! Genç kızlara taş çıkartan Çehre'yi gören o isim sandı

Yılların eskitemediği oyuncu Nebahat Çehre'nin 29 Eki Cumhuriyet Bayramı paylaşımı, sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu... Geçtiğimiz günlerde Aşk-ı Memnu'da kızı Bihter'i canlandıran Beren Saat'le yan yana gelen Çehre çok konuşulmuştu. Attığı her adımla olay olan Çehre bu kez 29 Ekim paylaşımıyla gündemde. Çehre, bu paylaşımıyla bakın kime benzetildi.

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 11:27 Güncelleme 30 Ekim 2023, 11:28
Nebahat Çehre’nin 29 Ekim paylaşımı sosyal medyayı salladı! Genç kızlara taş çıkartan Çehre’yi gören o isim sandı 1

Aşk-ı Memnu'nun 'Firdevs'i, 'Muhteşem Yüzyıl'ın 'Valide Sultan'ı ünlü sanatçı Nebahat Çehre, yıllara meydan okumaya devam ediyor.

Nebahat Çehre’nin 29 Ekim paylaşımı sosyal medyayı salladı! Genç kızlara taş çıkartan Çehre’yi gören o isim sandı 2

Çehre, geçtiğimiz günlerde Aşk-ı Memnu'da kızı Bihter'e hayat veren Beren Saat'le bir araya gelmişti.

Nebahat Çehre’nin 29 Ekim paylaşımı sosyal medyayı salladı! Genç kızlara taş çıkartan Çehre’yi gören o isim sandı 3

Beren Saat ile Nebahat Çehre'nin yıllar sonra bir araya geldiği anlar kısa sürede viral olmuştu.

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