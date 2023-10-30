10 yıllık büyük aşk! Kanser tedavisi için Küba’ya giden Tanyeli’den romantik paylaşım! Ünlü oryantalin eşi bakın kimmiş...

Bir süredir Pankreas kanseriyle mücadele eden ve Türkiye'deki tedavisi tamamlayan Tanyeli, ameliyat olmak için Küba'ya gitti. Sosyal medya üzerinden sağlık durumu hakkında sevenlerini sık sık bilgilendiren ünlü oryantalden bu kez farklı bir paylaşım geldi. Tanyeli, 10 yıl önce evlendiği eşiyle romantik bir paylaşımda bulundu. Bakın Tanyeli'nin eşi kim...
Tedavisine hemen başlanan Tanyeli, bu süre içinde İtalya ve Fransa'da düzenlenen defile organizasyonlarında podyuma çıkarak moralinin yerinde olduğunu gözler önüne serdi.