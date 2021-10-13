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Haberler Magazin Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi göründüğü gibi değilmiş! Meğer Pınar ve Tamer...

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi göründüğü gibi değilmiş! Meğer Pınar ve Tamer...

17 yıl önce ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çocuklar Duymasın'ın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı döneme damga vurmuşlardı. Aradan yıllar geçmesine rağmen unutulmayan ikili hala replikleriyle bile aklımızda. Çocuklar Duymasın'ın sevilen isimleri Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın hayranları özel hayatlarını takip etmeye devam ediyor. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hakkında merak edilenler hayranları tarafından araştırılıyor. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, aralarındaki boy farkı sosyal medyaya adeta bomba gibi düştü. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı aralarındaki boy farkı ile gündeme geldi. İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek boyları...

13.10.2021 15:38 - Son Güncelleme: 13.10.2021 15:38
Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi göründüğü gibi değilmiş! Meğer Pınar ve Tamer...

Çocuklar Duymasın'ın sevilen isimleri Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın hayranları özel hayatlarını takip etmeye devam ediyor. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hakkında merak edilenler hayranları tarafından araştırılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi göründüğü gibi değilmiş! Meğer Pınar ve Tamer...

Çocuklar Duymasın dizisinde 'Meltem' karakterine hayat veren Pınar Altuğ ile 'Haluk' rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı arasındaki boy farkı duyanları şaşırttı.

İşte Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ve diğer ünlülerin boyları...

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi göründüğü gibi değilmiş! Meğer Pınar ve Tamer...
Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi göründüğü gibi değilmiş! Meğer Pınar ve Tamer...

NESLİHAN ATAGÜL - 168 CM

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi göründüğü gibi değilmiş! Meğer Pınar ve Tamer...

KADİR DOĞULU - 178 CM

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