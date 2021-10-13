Nihal Yalçın olayında arkadaşına destek olduğu için linç yiyen Pınar Altuğ'a Tamer Karadağlı sahip çıktı 'ilginç bir topluluk'
Altın Portakal Film Festivali'nde Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında yaşananların yankıları sürmeye devam ediyor. HDP'li milletvekillerinin de aralarında bulunduğu belli bir kitle tarafından kadın düşmanı olarak gösterilmeye çalışıldığını söyleyen ve linç edildiğini belirten Tamer Karadağlı'ya sosyal medyadan destek mesajları yağmıştı. Bu mesajlardann biri de Çocuklar Duymasın'da yıllarca birlikte rol alan Pınar Altuğ'dan gelmişti. Ancak bu kez de Nihal Yalçın'ı yere göğe koymayanlar Pınar Altuğ'u linçledi. Bunun üzerine Tamer Karadağlı yakın arkadaşına destek çıktı.
Tamer Karadağlı, Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın'a ödül vermek için sahneye çıktı. Ancak Yalçın'ın konuşması uzun sürünce ödülü erken uzattı. Karadağlı, bu yüzden adeta linç edildi. Sonrasında Tamer Karadağlı'ya pek çok destek mesajı atıldı. Bunlardan biri de Pınar Altuğ'a aitti. Ancak bu kez de yıllarc Çocuklar Duymasın adlı dizide birlikte rol alan arkadaşı için 'nazik ve kibar biridir' sözlerini kullanan Pınar Altuğ linçlendi. Arkadaşının haksızlığına uğradığını gören Tamer Karadağlı, yakın arkadaşına sahip çıktı. İşte haberin detayları.
Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı'ya cinsiyetçi bakış açısıyla yüklenilmesini üzüntüyle karşıladığını söyledi.
Pınar Altuğ ise yakın dostuna destek verdi. Karadağlı'nın 19 yıllık partneri olduğunu belirten Altuğ, şunları söyledi:" Oscar'da 45 saniyeden fazla konuşamazsınız.