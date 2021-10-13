Nihal Yalçın olayında arkadaşına destek olduğu için linç yiyen Pınar Altuğ’a Tamer Karadağlı sahip çıktı ’ilginç bir topluluk’

Tamer Karadağlı, Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın'a ödül vermek için sahneye çıktı. Ancak Yalçın'ın konuşması uzun sürünce ödülü erken uzattı. Karadağlı, bu yüzden adeta linç edildi. Sonrasında Tamer Karadağlı'ya pek çok destek mesajı atıldı. Bunlardan biri de Pınar Altuğ'a aitti. Ancak bu kez de yıllarc Çocuklar Duymasın adlı dizide birlikte rol alan arkadaşı için 'nazik ve kibar biridir' sözlerini kullanan Pınar Altuğ linçlendi. Arkadaşının haksızlığına uğradığını gören Tamer Karadağlı, yakın arkadaşına sahip çıktı. İşte haberin detayları.