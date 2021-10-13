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Nihal Yalçın olayında arkadaşına destek olduğu için linç yiyen Pınar Altuğ'a Tamer Karadağlı sahip çıktı 'ilginç bir topluluk'

Altın Portakal Film Festivali'nde Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında yaşananların yankıları sürmeye devam ediyor. HDP'li milletvekillerinin de aralarında bulunduğu belli bir kitle tarafından kadın düşmanı olarak gösterilmeye çalışıldığını söyleyen ve linç edildiğini belirten Tamer Karadağlı'ya sosyal medyadan destek mesajları yağmıştı. Bu mesajlardann biri de Çocuklar Duymasın'da yıllarca birlikte rol alan Pınar Altuğ'dan gelmişti. Ancak bu kez de Nihal Yalçın'ı yere göğe koymayanlar Pınar Altuğ'u linçledi. Bunun üzerine Tamer Karadağlı yakın arkadaşına destek çıktı.

13.10.2021 15:02 - Son Güncelleme: 13.10.2021 15:02
Nihal Yalçın olayında arkadaşına destek olduğu için linç yiyen Pınar Altuğ’a Tamer Karadağlı sahip çıktı ’ilginç bir topluluk’

Tamer Karadağlı, Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın'a ödül vermek için sahneye çıktı. Ancak Yalçın'ın konuşması uzun sürünce ödülü erken uzattı. Karadağlı, bu yüzden adeta linç edildi. Sonrasında Tamer Karadağlı'ya pek çok destek mesajı atıldı. Bunlardan biri de Pınar Altuğ'a aitti. Ancak bu kez de yıllarc Çocuklar Duymasın adlı dizide birlikte rol alan arkadaşı için 'nazik ve kibar biridir' sözlerini kullanan Pınar Altuğ linçlendi. Arkadaşının haksızlığına uğradığını gören Tamer Karadağlı, yakın arkadaşına sahip çıktı. İşte haberin detayları.

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Nihal Yalçın olayında arkadaşına destek olduğu için linç yiyen Pınar Altuğ’a Tamer Karadağlı sahip çıktı ’ilginç bir topluluk’

Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı'ya cinsiyetçi bakış açısıyla yüklenilmesini üzüntüyle karşıladığını söyledi.

Nihal Yalçın olayında arkadaşına destek olduğu için linç yiyen Pınar Altuğ’a Tamer Karadağlı sahip çıktı ’ilginç bir topluluk’

Pınar Altuğ ise yakın dostuna destek verdi. Karadağlı'nın 19 yıllık partneri olduğunu belirten Altuğ, şunları söyledi:" Oscar'da 45 saniyeden fazla konuşamazsınız.

Nihal Yalçın olayında arkadaşına destek olduğu için linç yiyen Pınar Altuğ’a Tamer Karadağlı sahip çıktı ’ilginç bir topluluk’

O tören, içinizdekileri dökeceğiniz, sohbet edeceğiniz yer değildir. Sen konuşurken arkadaki kişi beklemek zorunda değildir. Tamer'le konuştum. Çok şaşkın 'Ne saçma iş' diyor. Ben orada terbiyesizlik görmedim.

Nihal Yalçın olayında arkadaşına destek olduğu için linç yiyen Pınar Altuğ’a Tamer Karadağlı sahip çıktı ’ilginç bir topluluk’

Arkadaşımın saygısız ve terbiyesiz biri olmadığını biliyorum. Aksine kadınlara çok zarif bir adamdır Tamer. Bunu 19 yıllık partneri olarak söylüyorum"

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