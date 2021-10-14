Masterchef'te Hasan'ın pilavını sabote eden Dilara'yı bir de böyle görün o ne pozlar! Saç baş yolduran Dilara Başaran...
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'in yetenekli yarışmacıları sosyal medyada adlarından sık sık söz ettiriyor. O isimlerden biri de Dilara Başaran oldu. Masterchef'in iddialı yarışmacılarından biri olan Dilara 'Masterchef'in en güçlü kadın yarışmacısı olacağım' sözleriyle, rakiplerine de gözdağı vermişti. Döner oyununda Hasan Biltekin'i ve tüm takım arkadaşlarını 'pilav' konusunda çıldırtan, Hasan'ın pilavının iptal olmasına neden olan Dilara Başaran kimdir, kaç yaşında gibi detaylar merak ediliyor. Dilara Başaran Instagramı'nda adeta bambaşka biri gibi.
Masterchef'te yarışmacılardan şeflerin döner yapması istendi. Stantları kurulan yarışmacılara birden fazla döner çeşidinde yemek yapmaları söylendi. Pilav üstü döner için çalışmalara başlayan takımlardan Dilara ve Hasan ise pilav yapmak için tezgaha geçti. Hasan ve Dilara'nın ayrı ayrı pilav yaptığı görülürken; Dilara'dan skandal bir hamle geldi.
Bunun üzerine ise şefler "Sanki sen bunu bilerek yaptın" açıklaması yapıldı. Ortalığı birbirine katan Dilara'ya ise binlerce kişi "Artık diskalifiye edilsin. 2 dakikalık fragmanda böyleyse 3 saatlik yayını düşünemiyorum", "Diskalifiye olması gereken tek yarışmacı! Resmen sabotaj yaptı" açıklamaları arka arkaya geldi.
Gelen yorumların üzerine Acun Medya'nın Dilara'nın Masterchef sözleşmesini yaktığı, takım arkadaşını sabotaj ederek yanlış yaptığını gördüğünü ve bu sebeplerden dolayı yarışmadan diskalifiye ettiği iddia edildi.
Sonrasında günün en çok merak edilen ismi Dilara Başaran oldu.
Masterchef'in en başarılı yarışmacılarından biri olarak dikkar çekiyor Dilara Başaran. Özellikle Emre Büber'le girdiği polemikle bilinen Dilara Başaran Instagram'da bambaşka bir profili çiziyor.
Masterchef Dilara kimdir, aslen nereli sorularının yanıtları aranırken Instagram fotoğrafları görenleri şaşkına çevirdi.