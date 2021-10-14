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Haberler Magazin Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer göründüğü gibi değilmiş

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer göründüğü gibi değilmiş

17 yıl önce ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çocuklar Duymasın'ın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı döneme damga vurmuşlardı. Aradan yıllar geçmesine rağmen unutulmayan ikili hala replikleriyle bile aklımızda. Çocuklar Duymasın'ın sevilen isimleri Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın hayranları özel hayatlarını takip etmeye devam ediyor. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hakkında merak edilenler hayranları tarafından araştırılıyor. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, aralarındaki boy farkı sosyal medyaya adeta bomba gibi düştü. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı aralarındaki boy farkı ile gündeme geldi. İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek boyları...

14.10.2021 09:07 - Son Güncelleme: 14.10.2021 09:11
Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer göründüğü gibi değilmiş

Çocuklar Duymasın'ın sevilen isimleri Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın hayranları özel hayatlarını takip etmeye devam ediyor. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hakkında merak edilenler hayranları tarafından araştırılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer göründüğü gibi değilmiş

Çocuklar Duymasın dizisinde 'Meltem' karakterine hayat veren Pınar Altuğ ile 'Haluk' rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı arasındaki boy farkı duyanları şaşırttı.

İşte Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ve diğer ünlülerin boyları...

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer göründüğü gibi değilmiş
Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer göründüğü gibi değilmiş

NESLİHAN ATAGÜL - 168 CM

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer göründüğü gibi değilmiş

KADİR DOĞULU - 178 CM

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