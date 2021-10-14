Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasında duyanları şaşırtan gerçek! Meğer göründüğü gibi değilmiş

Çocuklar Duymasın'ın sevilen isimleri Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın hayranları özel hayatlarını takip etmeye devam ediyor. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hakkında merak edilenler hayranları tarafından araştırılıyor.