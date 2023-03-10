Pınar Altuğ ile mayolu karesi ortalığı sallamıştı! 51 yaşındaki Didem Uzel Sarı paylaştı sosyal medya yıkıldı: "Emel Sayın sandım..."
Pınar Altuğ ile mayolu karesi ortalığı sallamıştı! 51 yaşındaki Didem Uzel Sarı paylaştı sosyal medya yıkıldı. Biri Türkiye Güzeli diğeri Avrupa Güzeli seçilmişti... Bir dönemin gözde mankeni Didem Uzel, iş insanı Selim Sarı ile evlendikten sonra kariyerine nokta koyup aşkı için Amerika'ya yerleşmişti. Pandemiyle birlikte Türkiye dönen Uzel geçmişi yâd etti. Didem Uzel'in Instagram paylaşımını görenler güzelliğine hayran kalırken arşivden çıkan fotoğraflar da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte 1994 Türkiye Güzeli Pınar Altuğ ile 1994 Avrupa Güzeli Didem Uzel'in çok konuşulan gençlik pozları...
10.03.2023 15:23 - Son Güncelleme: 10.03.2023 15:31
"EMEL SAYIN SANDIM..."
Pınar Altuğ ile mayolu karesi ortalığı sallamıştı! 51 yaşındaki Didem Uzel Sarı paylaştı sosyal medya yıkıldı.
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü'nü bitirdikten sonra 1993 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılan Didem Uzel beklediği birinciliğe ulaşamadı.
Podyumda tecrübe kazanıp, adından söz ettirmeye başlayan Uzel bu kez şansını 1994 yılında Miss Turkey yarışmasında denedi. Pınar Altuğ'un güzellik tacını taktığı gecede Didem Uzel ise Avrupa Güzeli seçildi.