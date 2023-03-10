Kardeşlerim’in setinde kaza yıldız oyuncu hastanelik oldu! Ayağı kaydı yere yuvarlandı tekerlekli sandalyeyle paylaştı
Atv'nin fenomen dizisi Kardeşlerim'den gelen haberler herkesi üzdü... 2021 Şubat'ından bu yana ilgiyle takip edilen, cumartesi akşamları zirveyi kimseyi bırakmayan Kardeşlerim'in dizisinde yaşanan kaza sonrası yıldız oyuncu, tekerlekli sandalye üzerin paylaşım yaptı. Dizide Şengül karakterine hayat veren usta oyuncu Sevin Fadik Atasoy son sağlık durumunu kendi Instagram hesabından açıkladı.
10.03.2023 15:38 - Son Güncelleme: 10.03.2023 15:38