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Kardeşlerim’in setinde kaza yıldız oyuncu hastanelik oldu! Ayağı kaydı yere yuvarlandı tekerlekli sandalyeyle paylaştı

Atv'nin fenomen dizisi Kardeşlerim'den gelen haberler herkesi üzdü... 2021 Şubat'ından bu yana ilgiyle takip edilen, cumartesi akşamları zirveyi kimseyi bırakmayan Kardeşlerim'in dizisinde yaşanan kaza sonrası yıldız oyuncu, tekerlekli sandalye üzerin paylaşım yaptı. Dizide Şengül karakterine hayat veren usta oyuncu Sevin Fadik Atasoy son sağlık durumunu kendi Instagram hesabından açıkladı.

10.03.2023 15:38 - Son Güncelleme: 10.03.2023 15:38
Kardeşlerim’in setinde kaza yıldız oyuncu hastanelik oldu! Ayağı kaydı yere yuvarlandı tekerlekli sandalyeyle paylaştı

Fadik Sevin Atasoy, kadrosunda Cüneyt Mete, Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Su Burcu Yazgı Coşkun gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Kardeşlerim dizisinde sergilediği performansla büyük beğeni topluyor.

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Kardeşlerim’in setinde kaza yıldız oyuncu hastanelik oldu! Ayağı kaydı yere yuvarlandı tekerlekli sandalyeyle paylaştı

Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncularından Fadik Sevin Atasoy, çekim esnasında kaza geçirdi.

Kardeşlerim’in setinde kaza yıldız oyuncu hastanelik oldu! Ayağı kaydı yere yuvarlandı tekerlekli sandalyeyle paylaştı

AYAĞINDA ÇATLAK TESPİT EDİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Atasoy'un ayağı Beykoz'daki Akbaba Köyü'nde çekilen gecekondu sahneleri sırasında yerdeki taşlara takıldı.

Kardeşlerim’in setinde kaza yıldız oyuncu hastanelik oldu! Ayağı kaydı yere yuvarlandı tekerlekli sandalyeyle paylaştı

Ayağı kayan ve yere yuvarlanan Atasoy, hemen hastaneye kaldırıldı.

Kardeşlerim’in setinde kaza yıldız oyuncu hastanelik oldu! Ayağı kaydı yere yuvarlandı tekerlekli sandalyeyle paylaştı

Çekilen röntgende Fadik Sevin Atasoy'un ayağında çatlak tespit edildi. Doktoru ünlü oyuncuya şişen ayağının üzerine basmasını yasakladı.

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