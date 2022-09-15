Pınar Altuğ güzeller güzeli kızıyla gece gezmelerinde! Küçük Su büyüdü genç kız oldu! Gören gözlerini alamadı...

PINAR ALTUĞ VE YAĞMUR ATACAN AYRILDI MI?



Evlendi, boşandı ve bu boşanma bir türlü Pınar Altuğ'un peşini bırakmadı. O dönemlerde sık sık eşini aldattığı yönünde çıkan haberlerle gündeme geldi. Ta ki Yağmur Atacan'la evlenene kadar bu konular sürdü. Altuğ ile Atacan 2008 yılından beri düşmanları çatlatacak kadar istikrarlı ve huzurlular.