Necla Nazır ile Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur müziği bırakma nedenini açıkladı: "Bu camia benim fıtratıma uymuyor, bir sabah ezan okurken..."
Necla Nazır ile Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur müziği bırakma nedenini açıkladı. 15 gün nişanlı kaldığı Burak Kalfa ile yeniden barışan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından sahnelere veda ettiğini duyurmuştu. İlk kez konuyla ilgili konuşan Tuğçe Tayfur dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "İki yıldır aklımdaydı. Bir sabah ezan okurken bu kararı aldım ve şimdi içim çok rahat" diyen Tuğçe Tayfur, anne-babası ve nişanlısının aldığı kararı desteklediğini söyledi.
"BU CAMİA BENİM FITRATIMA UYMUYOR"
Necla Nazır ile Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur müziği bırakma nedenini açıkladı.
Tuğçe Tayfur, sanatın içinde doğmuş bir isim. Babası arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, annesi Türk Sineması'nın unutulmaz oyuncusu Necla Nazır. Kendisi de babasının izinden giden Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde sahneleri bıraktığını açıkladı.
Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, sevgilisi Burak Kalfa'nın evlilik teklifine geçtiğimiz eylül ayında 'evet' yanıtı verdi.
Evlilik yolunda ilk adımı atan çift, 15 gün önce aile arasında gerçekleşen sade bir tören ile nişanlandı. Tuğçe Tayfur, aile bireylerinin yer aldığı kareleri sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmedi.
Söz konusu fotoğraflar, beğeni yağmuruna tutulurken Ferdi Tayfur'un nişana katılmaması dikkatlerden kaçmadı. Bunun üzerine bir açıklamada bulunan Tuğçe Tayfur, babasının sağlık durumu nedeni ile nişana katılamadığının açıkladı.