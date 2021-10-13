Pınar Altuğ Çocuklar Duymasın'daki rol arkadaşı Tamer Karadağlı'ya sahip çıktı 'zarif ve kibardır' Politik lince uğramıştı
Türkiye günlerdir Altın Portakal Film Festivali'nde Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında yaşananları konuşuyor... HDP'li milletvekillerinin de aralarında bulunduğu belli bir kitle tarafından kadın düşmanı olarak gösterilmeye çalışıldığını söyleyen ve linç edildiğini belirten Tamer Karadağlı'ya sosyal medyadan destek mesajları yağıyor. Onlardan biri de Çocuklar Duymasın adlı dizide uzun yıllar birlikte rol aldığı Pınar Altuğ. Altuğ "Tamer kadınlara karşı saygılı, zarif bir adamdır" sözleriyle destek verdi.
13.10.2021 09:09
- Son Güncelleme: 13.10.2021 09:09
Tamer Karadağlı, film festivali'nde Nihal Yalçın'a ödül vermek için sahneye çıktı. Ancak Yalçın'ın konuşması uzun sürünce ödülü erken uzattı. Karadağlı, bu yüzden adeta linç edildi.
Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı'ya cinsiyetçi bakış açısıyla yüklenilmesini üzüntüyle karşıladığını söyledi.
Pınar Altuğ ise yakın dostuna destek verdi. Karadağlı'nın 19 yıllık partneri olduğunu belirten Altuğ, şunları söyledi:" Oscar'da 45 saniyeden fazla konuşamazsınız.