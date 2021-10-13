İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’nın oğlu 7 Ekim’de görkemli bir düğünle evlenmişti... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin evi

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli 7 Ekim'de 3 yıldır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu. 550 kişinin katıldığı rüya gibi bir düğünle evlenen çift, balayı yerine ev yerleştirmeyi tercih etti.