İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu 7 Ekim'de görkemli bir düğünle evlenmişti... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu 7 Ekim'de görkemli bir düğünle evlenmişti... İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evinden kareler magazin gündemine bomba gibi düştü. Uzun bir bekleyişin ardından muhteşem bir düğünle 3 yıllık sevgilisi İdo ile nikah masasına oturan Yasemin Şefkatli yeni evinden fotoğrafları paylaştı. İşte balayı yerine ev erleştirmeyi tercih eden çiftin aşk yuvası...
13.10.2021 09:03
- Son Güncelleme: 13.10.2021 09:07
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu 7 Ekim'de görkemli bir düğünle evlenmişti... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin evleri...
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli 7 Ekim'de 3 yıldır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu. 550 kişinin katıldığı rüya gibi bir düğünle evlenen çift, balayı yerine ev yerleştirmeyi tercih etti.
Bahçe içindeki lüks evlerinin dekorasyonu ile kendisi ilgilenen Yasemin Şefkatli, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.