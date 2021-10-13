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Haberler Magazin Orhan Gencebay bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı meğer gerçek göründüğü gibi değilmiş...

Orhan Gencebay bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı meğer gerçek göründüğü gibi değilmiş...

Orhan Gencebay bakın kaç yaşında çıktı! Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Orhan Gencebay, hayranlarını korkuttu. Konuyla ilgili jet hızıyla açıklama yapan Sevim Emre ise "Orhan babanız gayet iyi maşallah. Kale gibi. Her sene olduğu gibi rutin kontrollerde" diyerek yüreklere su serpti. Çıkan haberlerin ardından ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Gencebay'ın özellikle yaşı merak konusu oldu. Gencebay'ın yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi ve "Yıllara meydan okuyor" yorumunda bulundu. Bakın Orhan Gencebay kaç yaşındaymış...

13.10.2021 01:45 - Son Güncelleme: 13.10.2021 01:45
Orhan Gencebay bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı meğer gerçek göründüğü gibi değilmiş...

Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Orhan Gencebay, hayranlarını korkuttu. Konuyla ilgili jet hızıyla açıklama yapan sevim Emre ise "Orhan babanız gayet iyi maşallah. Kale gibi. Her sene olduğu gibi rutin kontrollerde" diyerek yüreklere su serpti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Orhan Gencebay bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı meğer gerçek göründüğü gibi değilmiş...

Çıkan haberlerle birlikte gündeme gelen Orhan Gencebay'ın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Orhan Gencebay bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı meğer gerçek göründüğü gibi değilmiş...

İşte başta Orhan Gencebay olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Orhan Gencebay bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı meğer gerçek göründüğü gibi değilmiş...

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Orhan Gencebay bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı meğer gerçek göründüğü gibi değilmiş...

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