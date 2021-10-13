Orhan Gencebay bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı meğer gerçek göründüğü gibi değilmiş...

Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Orhan Gencebay, hayranlarını korkuttu. Konuyla ilgili jet hızıyla açıklama yapan sevim Emre ise "Orhan babanız gayet iyi maşallah. Kale gibi. Her sene olduğu gibi rutin kontrollerde" diyerek yüreklere su serpti.