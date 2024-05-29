Pınar Altuğ, Çağla Şıkel, Demet Akalın, Kenan İmirzalıoğlu... Ünlülerin ayak numaralarını duyunca çok şaşıracaksınız!

Son dönemde dikkat çeken bir moda trendi, ünlü isimlerin ayak numaralarını magazin dünyasının ilgi odağı haline getirdi. Hande Erçel, Beren Saat, Pınar Altuğ, Çağla Şıkel ve Ata Demirer gibi ünlülerin ayak numaraları merak konusu oldu. Özellikle ayak numarası 46 olan ünlüler, herkesi şaşırttı. Peki, siz ünlülerin ayak numaralarını tahmin edebilir misiniz? İşte ünlü isimlerin ayak numaraları hakkında hazırladığımız ilginç bilgiler...
Beren Saat'in ayakları Aşk-ı Memnu dizisiyle gündeme gelmişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları Beren Saat'in ayağında 6 parmak saydı.
Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın ayakları da kısa sürede gündem oldu.
Zaman zaman magazin gündeminde yer alan Serenay Sarıkaya'ya, "Ayaklar palet" yorumları yapılmıştı.