Pınar Altuğ biricik kızı Su hakkında konuştu arada lafı da soktu "Takipçi sayısına göre oyuncu seçiyorlar popüler olan başarılı değil"

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 15 yıl önce meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu ve kızı Su'yu kucağına aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor şu sıralar ünlü çift. Altuğ önceki ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 14 yaşındaki kızı Su ile ilgili konuşan oyuncu, arada laf sokmayı da ihmal etmedi. İşte detaylar.