Hani yalnızlık çok güzeldi Serenay! Serenay Sarıkaya durdu durdu aşk bombasını patlattı! Yeni sevgilisi Mert Demir'le...

Magazin dünyasının en çok konuşulan kadınlarından biri olan Serenay Sarıkaya son dönemde annesi Ümran Seyhan ve eski sevgilisi Umut Evirgen'in Instagram hesabında yaptığı hamleyle gündeme gelmişti. Annesi, Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'la yasak aşk yaşarken, şu sıralar kendi dışında olaylarla gündeme gelen Sarıkaya durdu duru asıl bombayı patlattı. Serenay Sarıkaya'nın son dönemin popüler şarkıcılarından Mert Demir'le aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar.
Magazin dünyasının en çok konuşulan kadınlarından biri olan Serenay Sarıkaya gündemden düşmüyor.
Serenay Sarıkaya, yeni yeni filizlenen ilişkisini müzik dünyasında bulmuş gibi gözüküyor.
İşlerinin yoğunluğu nedeniyle aşka vakit bulamadığını söyleyen Sarıkaya, geçen hafta "Hayatınızda biri var mı" sorusuna "Kim olsun, hangi ara olsun? Yalnızlık çok güzel" yanıtını vermişti.