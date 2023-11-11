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Perihan Savaş ve Yasemin Şefkatli'den doğum gününde Melek Zübeyde paylaşımı! İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözden uzak yaşayan kızları...

1979-1982 yılları arasında İbrahim Tatlıses ile evli kalan Perihan Savaş, 1987 yılında Yılmaz Zafer ile dünyaevine girmişti. İbrahim Tatlıses ile olan evliğinden Melek Zübeyde adında bir kızı olan Savaş önceki gün yaptığı bir paylaşımla kızının yeni yaşını kutladı. Öte yandan İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, Perihan Savaş'ın, Yılmaz Zafer'den dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer ve eşi Melis Ketenci de, yaptıkları paylaşımlarla abla Akkaş'ın doğum gününü unutmadı.

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Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 12:45 Güncelleme 11 Kasım 2023, 14:31
Perihan Savaş ve Yasemin Şefkatli’den doğum gününde Melek Zübeyde paylaşımı! İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın gözden uzak yaşayan kızları... 1

Melek Zübeyde Akkaş yeni yaşını kutladı başta Perihan Savaş olmak üzere kardeşleri İdo Tatlıses ile Savaş Zafer ve eşleri de paylaşımlar yaptı. İşte detaylar...

Perihan Savaş ve Yasemin Şefkatli’den doğum gününde Melek Zübeyde paylaşımı! İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın gözden uzak yaşayan kızları... 2

Ünlü oyuncu Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses 1979 yılında dünya evine girdi.

Perihan Savaş ve Yasemin Şefkatli’den doğum gününde Melek Zübeyde paylaşımı! İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın gözden uzak yaşayan kızları... 3

Ancak çift 1982 yılında olaylı bir şekilde boşandı.

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