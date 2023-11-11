Perihan Savaş ve Yasemin Şefkatli'den doğum gününde Melek Zübeyde paylaşımı! İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözden uzak yaşayan kızları...

1979-1982 yılları arasında İbrahim Tatlıses ile evli kalan Perihan Savaş, 1987 yılında Yılmaz Zafer ile dünyaevine girmişti. İbrahim Tatlıses ile olan evliğinden Melek Zübeyde adında bir kızı olan Savaş önceki gün yaptığı bir paylaşımla kızının yeni yaşını kutladı. Öte yandan İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, Perihan Savaş'ın, Yılmaz Zafer'den dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer ve eşi Melis Ketenci de, yaptıkları paylaşımlarla abla Akkaş'ın doğum gününü unutmadı.