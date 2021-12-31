Pınar Altuğ Atacan MasterChef Türkiye'ye katılırsa... MasterChef Tahsin Küçük'ü öyle bir ekarte etti ki ortalık yıkıldı: 'Senin yaşın kadar...'
Pınar Altuğ Atacan MasterChef Türkiye'ye katılırsa... Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ, MasterChef Türkiye'ye konuk oldu. Eğlenceli anların yaşandığı programda Pınar Altuğ, MasterChef Tahsin Küçük'ün mercimek köfte sözlerine verdiği karşılıkla gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada, "Pınar Reis yine konuştu" yorumları yapıldı. İşte o anlar...
31.12.2021 14:39
- Son Güncelleme: 31.12.2021 14:39
Pınar Altuğ Atacan MasterChef Türkiye'ye katılırsa... MasterChef Tahsin Küçük'ü öyle bir ekarte etti ki ortalık yıkıldı... Şimdilerde yemek programı sunuculuğu yapan oyuncu Zuhal Topal ile uzun zamandır ekranda olmayan oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ Atacan, şarkıcı Mustafa Ceceli ve eşi MasterChef Türkiye'ye katıldılar.
Eğlenceli anların yaşandığı yarışmada Topal, yaptığı esprilerle seyircileri güldürdü. Yarışmanın kazananı ise kırmızı takımda yer alan Pınar Altuğ Atacan oldu.
'KAŞINANI KAŞIRIM'
Eşi Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını bir bir ifşa eden Pınar Altuğ, sosyaal medyadan gelen eleştirilere verdiği tepkilerle sık sık adından söz ettiriyor.