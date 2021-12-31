Pınar Altuğ Atacan MasterChef Türkiye’ye katılırsa... MasterChef Tahsin Küçük’ü öyle bir ekarte etti ki ortalık yıkıldı: ’Senin yaşın kadar...’

Pınar Altuğ Atacan MasterChef Türkiye'ye katılırsa... MasterChef Tahsin Küçük'ü öyle bir ekarte etti ki ortalık yıkıldı... Şimdilerde yemek programı sunuculuğu yapan oyuncu Zuhal Topal ile uzun zamandır ekranda olmayan oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ Atacan, şarkıcı Mustafa Ceceli ve eşi MasterChef Türkiye'ye katıldılar.