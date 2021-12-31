Tüdanya yıllar sonra ortaya çıktı! Dillere pelesenk olan Seni Sevmeyen Ölsün şarkısıyla hafızalara kazınmıştı işte Tüdenya’nın son hali...

Cengiz Özşener'in Pırlanta Pavyon'unda çalışmaya başlayan ve ilk yıllarda Türk Sanat Müziği söyleyen Tüdanya, 1983'te 'Sıra Sıra Dağlar' albümünü çıkartmış ve 700.000 satmıştır. Ardından gelen 'Azap', daha başarısız olsa da 1986'da 3. Albümü olan 'Seni Sevmeyen Ölsün' ile korsanlar hariç 2.000.000 satmıştır. Daha sonra bu parçanın yüzlerce cover'ı yapılmış, onlarca Sanatçı tarafından söylenmiştir. İzmir Fuar'da 11 yıl aralıksız çıkan tek şarkıcıdır. Şarkılı filmler döneminde Münir Özkul, Salih Kırmızı ve Murat Soydan ile sinema filmlerinde de oynamıştır.